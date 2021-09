Le Borussia Dortmund cherche le successeur d'Erling Haaland en Ligue 1

Si son contrat avec le Borussia Dortmund court jusqu'en juin 2024, il y a fort à parier qu'Erling Haaland (21 ans) animera le marché estival des transferts en 2022. À ce moment-là, le Norvégien disposera d'une clause libératoire, comprise entre 75 et 90 M€ selon les sources. Une opportunité de marché, vu le talent du buteur, qui promet une bataille au sommet entre tous les cadors européens. Le Real Madrid est annoncé en pole position, mais Manchester United, le Bayern Munich et peut-être d'autres sont aussi dans la course.

Et le BVB dans tout ça ? S'il croise les doigts pour conserver le Scandinave encore un peu plus longtemps, le club de la Ruhr commence à se faire une raison. Dès lors, les Borussen commencent à scruter tous azimuts pour trouver un remplaçant à leur vorace n° 9 qui caracole en tête du classement des buteurs de la Bundesliga. Sport 1 nous apprend ce mardi en Allemagne que deux pistes des Marsupiaux mènent en Ligue 1, du côté de l'OGC Nice.

Le BVB aime la L1

Le média allemand explique en effet que les pensionnaires du Signal-Iduna Park ont à l'œil le duo d'attaquants des Aiglons Amine Gouiri (21 ans) et Kasper Dolberg (23 ans). L'international Espoirs tricolore (14 sélections, 5 buts) a très bien commencé la saison, avec 5 réalisations en 7 apparitions. Son compère, international danois (30 sélections, 10 pions), est lui aussi en verve, avec 3 buts en 4 apparitions. Leur association fait des ravages et le BVB les a donc à l'œil.

Outre ces deux hommes, on sait aussi que Terem Moffi (22 ans), le buteur du FC Lorient, avait été référencé il y a quelques mois. Hors L1, Dortmund surveille également la situation d'Anthony Martial (25 ans) à Manchester United et de Noni Madueke (19 ans) au PSV Eindhoven. Mais les tarifs demandés, près de 45 M€ pour le Red Devil et 40 M€ pour le jeune Anglais, sont pour l'heure jugés quelque peu prohibitifs. La chasse au successeur de Haaland est en tout cas ouverte.