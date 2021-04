Terem Moffi a attiré l'attention du Borussia Dortmund

Il est l'une des bonnes pioches du dernier mercato estival en Ligue 1. Arrivé en provenance de Courtrai, en Belgique, où il affichait d'excellentes statistiques (5 réalisations en 9 apparitions en Jupiler Pro League), contre un chèque de 8 M€ plus bonus, Terem Moffi (21 ans) est l'un des grands artisans du redressement spectaculaire opéré par le FC Lorient en 2021.

Le Nigérian, révélé en Lituanie en 2019 (20 buts en 29 matches avec Riteriai), affiche un bilan de 11 buts en 27 matches en L1. Le Merlu, puissant, technique, rapide et agile dans la zone de vérité, a notamment trouvé le chemin des filets contre le Paris SG (1 but), l'AS Monaco (3 buts) et l'Olympique de Marseille (2 buts). Ajoutez à cela 3 passes décisives et la première saison du gaucher en France est une réussite.

Le BVB apprécie son profil

Et cela ne passe pas inaperçu sur le marché. Ainsi, selon nos informations, le Borussia Dortmund surveille d'un œil attentif les prestations du natif de Calabar. Le club de la Ruhr, qui espère toujours se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, aimerait conserver Erling Håland (20 ans) cet été, mais se prépare tout de même, en coulisse, à être attaqué pour son phénomène.

Moffi figure, comme d'autres buteurs, parmi la liste des cibles étudiées sérieusement par le BVB en cas de départ du Norvégien, courtisé par les plus grands d'Europe. Les Borussen ne sont d'ailleurs pas les seuls à se pencher sur le jeune homme, sous contrat jusqu'en juin 2024. Et nul doute que s'il confirme lors des cinq dernières journées de L1, sa cote risque encore de grimper un peu plus.