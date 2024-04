Lorient - PSG : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Avant d’aller défier le Borussia Dortmund la semaine prochaine au Signal Iduna Park lors de la 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League, le club de la capitale peut faire un grand pas vers le titre de champion de France ce mercredi. Pour cela, les Franciliens devront battre le FC Lorient et que l’AS Monaco ne gagne pas face au LOSC. Un scénario tout à fait envisageable. Mais il faudra passer l’obstacle lorientais à 19 heures au stade du Moustoir. Pour y parvenir, Luis Enrique s’appuiera sur un groupe avec quelques absents.

En effet, outre Presnel Kimpembe, Sergio Rico (forfaits) et Layvin Kurzawa (choix du coach), Marquinhos, Hakimi et Zaïre-Emery manquent à l’appel. Pour le reste, rien de particulier à signaler. Comme face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier (victoire 4-1), l’entraîneur du PSG va faire un peu tourner son effectif alors que le club de la capitale aborde une dernière ligne droite décisive. Ce soir, il devrait miser sur un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant lui, la ligne de quatre sera composée, de gauche à droite, de Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Danilo et de Nordi Mukiele.

PSG : le groupe avec Nuno Mendes pour le déplacement à Lorient

Luis Enrique va faire un peu tourner

Dans l’entrejeu, Manuel Ugarte accompagnera Fabian Ruiz et Carlos Soler. L’occasion pour "Lucho" de faire souffler un peu WZE et Vitinha. Laissés au repos face aux Gones, Kylian Mbappé, qui évoluera en pointe, et Ousmane Dembélé, qui prendra place sur l’aile droite, retrouveront le onze de départ. Bradley Barcola, lui, laissera sa place à Kang-in Lee, qui occupera donc l’aile gauche face aux Merlus. Un onze qui a fière allure. En face, Régis Le Bris et son équipe ne comptent pas se laisser faire et espèrent même gâcher la fête.

Pour y parvenir, le coach du FCL, qui fera sans plusieurs joueurs, optera a priori pour un 3-4-2-1. Dans les cages, Yvon Mvongo sera protégé par Nathaniel Adjei, Montassar Talbi et Isaak Touré. Ils seront épaulés, de gauche à droite, par Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Imran Louza et Gédéon Kalulu. Ayman Kari et Badredine Bouanani soutiendront Mohamed Bamba, qui occupera la pointe de l’attaque. Les Merlus, actuellement à la 17ème place du classement avec 26 points, comptent frapper un grand coup face au PSG et prendre de précieux points dans la course au maintien. Un match qui promet donc entre deux formations aux objectifs différents (à suivre en direct en live commenté sur notre site).

