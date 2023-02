Un ancien international brésilien allume Dani Alves

La suite après cette publicité

Accusé d’agression sexuelle à Barcelone et placé en détention provisoire depuis le 20 janvier, Dani Alves fait couler beaucoup d’encre notamment au pays. Cette fois, c’est Walter Casagrande, ancien international brésilien et réputé pour ses avis tranchés comme commentateur sportif, qui s’en est pris à l’ancien joueur du Barça dans un entretien accordé à AS.

«Ici au Brésil, les gens sont horrifiés par cette situation et nous parlons de l’arrogance de certains joueurs brésiliens qui pensent qu’ils peuvent tout faire et sont au-dessus du bien et du mal. Je pense qu’une image de pouvoir se crée autour d’eux et qu’ils ont le sentiment que rien ne leur arrivera. Ils se sentent supérieurs aux femmes et croient qu’ils peuvent envahir l’espace des autres parce qu’ils sont célèbres et ont beaucoup d’argent. Comme pour Robinho, ils ont tous deux une personnalité arrogante qui les amène à penser qu’ils peuvent tout faire sans conséquences», a lâché l’ancien international brésilien (19 sélections, 8 buts). Pour rappel, Dani Alves est actuellement incarcéré dans une prison barcelonaise, sans caution, et toujours dans l’attente de son procès.

