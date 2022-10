Rennes - Nantes : les compositions officielles

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le Stade de Rennes et le FC Nantes. A domicile, les Bretons optent pour un 4-4-2 avec Steve Mandanda dans les cages derrière Hamari Traoré, Joe Rodon, Arthur Theate et Adrien Truffert. Dans l'entrejeu, on retrouve Benjamin Bourigeaud, Xeka, Flavien Tait et Martin Terrier. Devant, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo sont associés.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Canaris s'articulent en 4-3-1-2 avec Alban Lafont comme dernier rempart derrière Dennis Appiah, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois et Quentin Merlin. Samuel Moutoussamy, Moussa Sissoko et Pedro Chirivella constituent le milieu nantais. Ludovic Blas est en soutien de Mostafa Mohamed et Moses Simon.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Rennes : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier - Gouiri, Kalimuendo

Nantes : Lafont – Appiah, Castelletto, Pallois, Merlin – Sissoko, Chirivella, Moutoussamy – Blas - Mohamed, Simon

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.