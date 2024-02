Comment le PSG a géré une semaine marquée par la bombe Mbappé

Vainqueur du FC Nantes sur la pelouse de la Beaujoire (2-0), le Paris Saint-Germain a bouclé une semaine parfaite. Les Rouge et Bleu ont profité de la victoire de l’OL sur Nice pour distancer leur premier poursuivant au classement de quatorze points. Autant dire que l’affaire est pliée au niveau du titre, même s’il ne faudra pas compter sur Luis Enrique pour laisser ses hommes se démotiver à 12 journées du terme. «Pas du tout ! Il est vrai qu’on va peut-être manquer de motivation parce qu’il n’y a pas d’adversaire direct pour nous pousser mais c’est notre mérite, c’est dû à nos performances. On doit se servir du Championnat pour améliorer notre façon de jouer et continuer à gagner.»

Trois jours plus tôt, les Franciliens ont également réalisé une bonne opération en Ligue des Champions. Les partenaires de Kylian Mbappé ont souffert, mais ils ont réussi à s’imposer 2-0 face à la Real Sociedad dans leur huitième de finale aller. De quoi aborder le match retour avec sérénité. Cependant, une bombe a été lâchée cette semaine. Avant le choc de C1, Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait quitter le PSG. Le Bondynois en a fait de même quelques jours plus tard avec ses coéquipiers.

Pas de sanction contre Mbappé

Ces derniers ont donc abordé les derniers matches du PSG avec une sacrée nouvelle à encaisser. Voir Mbappé partir n’est pas une surprise en soi puisque le numéro 7 rouge et bleu avait indiqué l’été dernier qu’il ne prolongerait pas son contrat. Mais l’annonce fait cette semaine par l’ensemble des médias français marque un coup. Interrogé sur la manière dont le groupe parisien a vécu cette semaine riche en émotions avec l’annonce du départ de Mbappé, Danilo Pereira a tenté de faire bonne figure. «Normal. C’est normal pour l’équipe et lui aussi. Ce n’est pas à moi de parler de ça». De quoi perturber le groupe ? «Non je ne pense pas».

Reste que cette annonce fracassante a été suivie de quelques faits qui ne sont pas passés inaperçus. Pour la première fois de la saison, le groupe des joueurs retenus pour le match de ce samedi n’a pas été communiqué aux suiveurs du PSG. «Simple problème de communication interne», a-t-on confié en interne à L’Equipe. Puis ce fut le choix d’installer Mbappé sur le banc. Mais là encore, le PSG a dû éteindre un début d’incendie. «C’est un choix de Luis Enrique, aucune décision de la direction par rapport à son choix de partir. Il n’y a aucune consigne de passée, l’entraîneur est indépendant dans ses choix. Tout le monde souhaite que l’aventure se termine de la meilleure des manières». Affaire à suivre…