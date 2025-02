MU passe à l’action pour Mathys Tel

L’avenir de Mathys Tel va continuer d’alimenter les dernières heures du mercato hivernal. L’attaquant de 19 ans a fait part de ses velléités de départ au Bayern Munich cet hiver, afin de gagner du temps de jeu. De nombreux courtisans se sont rués sur le dossier, Tottenham, qui tenait un accord avec le club bavarois à hauteur de 60 millions d’euros, n’a pas réussi à convaincre le buteur français, qui a préféré rester au Bayern Munich.

Mais le feuilleton n’est pas fini, puisque Arsenal et Chelsea, deux clubs que le joueur apprécie, sont encore dans la course. Manchester United s’est également montré ouvert s’il était disponible pour un prêt avant la fin du mercato. Et les Red Devils sont passés à l’action en faisant une offre verbale pour l’attaquant du Bayern Munich. Les négociations entre les clubs ont commencé, mais à ce stade, il n’y a pas encore d’accord complet entre le club de Ruben Amorim et Mathys Tel, selon Sky Sports.