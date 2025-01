Bayern : Mathys Tel encore suivi par trois clubs

L’avenir de Mathys Tel va continuer d’alimenter les dernières heures du mercato hivernal. L’attaquant de 19 ans a fait part de ses velléités de départ cet hiver afin de gagner du temps de jeu. De nombreux courtisans se sont rués sur le dossier, Tottenham a dû aller chercher un accord à hauteur de 60 millions d’euros pour arracher le talent de 19 ans.

Mais ce vendredi, l’attaquant français a refusé l’offre de Tottenham et expliqué qu’il préférait rester au Bayern Munich plutôt que de rejoindre les Spurs. Selon The Athletic, Arsenal et Chelsea, deux clubs que le joueur apprécie, sont encore dans la course. Manchester United s’est également montré ouvert s’il était disponible pour partir en prêt avant la fermeture de la fenêtre de transfert d’hiver. Rien n’est fait, même si la tendance est qu’il reste en Bavière.