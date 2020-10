18 cas positifs au coronavirus au RC Lens

Le coronavirus peut remettre en question n'importe quel calendrier. Ce week-end, la rencontre entre le RC Lens et le FC Nantes a été reportée à cause de 13 cas positifs détectés dans l'effectif et le staff nordiste. Ce lundi, les Sangs et Or ont procédé à de nouveaux tests, dont les résultats viennent de tomber.

La suite après cette publicité

On apprend ainsi que ce sont désormais 18 cas qui ont été confirmés, soit 11 joueurs et 7 membres du staff. Les personnes concernées sont directement placées à l'isolement. Alors que certains, asymptomatiques, pourront continuer à s'entraîner individuellement, « ceux présentant des symptômes restent confinés et au repos total », peut-on lire dans le communiqué du club. La tenue du prochain match de Ligue 1 prévue à Marseille ce vendredi à 21h semble donc être bien compromise.