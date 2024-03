OM : un club en pince pour Jonathan Clauss

Appelé en équipe de France, Jonathan Clauss (31 ans) a profité de cette trêve internationale pour faire le point sur sa situation délicate avec l’Olympique de Marseille. Malmené publiquement par ses dirigeants, le latéral droit a confié à Téléfoot qu’il n’avait pas envisagé pour autant un départ. «Cela ne m’a même pas traversé l’esprit. Je suis épanoui à l’OM, je donne tout pour ce club. Je m’investis à 300% pour ce club».

Mais l’été prochain, alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat, Clauss sera sûrement sur le marché. D’ailleurs, Il Corriere dello Sport assure que la Lazio d’Igor Tudor a coché son nom, ainsi que celui du Portugais Nuno Tavares pour le poste de latéral droit. Une nouvelle piste qui confirme l’envie de Tudor d’aller piocher à l’OM pour son mercato estival. Pour rappel, Valentin Rongier et Chancel Mbemba ont eux aussi été cités précédemment.