Arsenal : Emile Smith Rowe a totalement disparu de la circulation

Petit prodige d’Arsenal, Emile Smith Rowe a eu une ascension assez fulgurante lors de la saison 2020/2021 quand Mikel Arteta l’a installé comme titulaire lors d’un match face à Chelsea. Alternant entre le poste de meneur de jeu et milieu gauche, il livrait une fin d’exercice remarquable (33 matches, 4 buts et 7 offrandes) où il s’imposait doucement comme la nouvelle coqueluche de l’Emirates Stadium. Apprécié pour ses qualités et son statut de joueur formé au club, il était le symbole de la nouvelle dynamique d’Arsenal au même titre qu’un Bukayo Saka. Sa saison 2021/2022 confirmait cela avec un rôle central dans l’effectif (11 buts et 2 offrandes en 37 matches). Malgré l’arrivée en tant que meneur de jeu de Martin Ødegaard, Emile Smith Rowe s’était vite adapté à un rôle de milieu gauche qui permettait d’avoir un système asymétrique avec Bukayo Saka sur l’autre aile. Devenu alors international anglais (3 capes, 1 but), tout semblait sourire à Emile Smith Rowe qui se voyait d’ailleurs attribuer le numéro 10 et une prolongation jusqu’en juin 2026.

Depuis, la situation a évolué, mais pas en faveur du droitier. Pas appelé en sélection anglaise depuis mars 2022, il avait été "rétrogradé" avec l’équipe U21. Un mal pour un bien puisqu’il a remporté l’Euro l’été dernier avec la jeune équipe des Three Lions. Auteur d’un bon tournoi (2 buts et 1 offrande), il avait alterné entre un rôle de titulaire et de joker, mais avait terminé la compétition comme un joueur du onze anglais. En club, en revanche la situation est bien plus affirmée, Emile Smith Rowe a perdu du terrain dans les plans de Mikel Arteta. Ne disputant que 15 matches la saison dernière (2 offrandes), il ne compte que 3 maigres apparitions cette saison pour 24 minutes à son actif. C’est bien trop peu pour un joueur qui n’a plus été titulaire depuis 499 jours et le 16 mai 2022 lors d’une défaite 2-0 contre Newcastle. Une mise au ban éclair qui trouve plusieurs explications.

Enfin de l’espoir pour Emile Smith Rowe ?

Parmi elles, on peut déjà s’appuyer sur l’aspect tactique. Depuis la saison dernière, Martin Ødegaard est devenu incontournable avec le club londonien dont il est le capitaine. Numéro 10 doté d’un sacré volume de jeu, le Norvégien rend ainsi toute concurrence impossible tant il est précieux pour son équipe. Dés lors, il faut plutôt se pencher sur les autres postes pour espérer voir Emile Smith Rowe s’épanouir. Devenu milieu gauche pour partager l’aspect créatif avec le Norvégien, il a vu un autre élément lui grappiller encore plus d’influence à son arrivée à l’été 2022 : Oleksandr Zinchenko. Milieu repositionné comme latéral gauche par Pep Guardiola, l’Ukrainien aime revenir au cœur du jeu et cela nécessite davantage un ailier de débordement devant lui. Ce que n’est pas Emile Smith Rowe mais ce qui est bien Gabriel Martinelli. Explosant l’an dernier (15 buts et 6 offrandes en 46 matches), le Brésilien a su profiter de la situation et cela a miné Emile Smith Rowe. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le jeune anglais a connu une longue indisponibilité suite à une blessure à l’aine. Revenu en deuxième partie de saison, mais sans parvenir à reprendre une place importante, Emile Smith Rowe sait que son avenir se fera davantage dans l’entrejeu.

Alors que Declan Rice occupe le poste de sentinelle, une dernière position reste ouverte avec Kai Havertz et Fabio Vieira dans l’équation. Deux concurrents qui laissent entrevoir enfin une possibilité à Emile Smith Rowe qui est d’ailleurs pressenti pour retrouver un rôle de titulaire ce mercredi soir en Coupe contre Brentford. Après la victoire 4-0 contre le PSV Eindhoven il y a une semaine, Mikel Arteta a aimé le soutien affiché par les supporters envers le joueur à son entrée et compte sur lui pour l’avenir. En conférence de presse ce mercredi, il a continué à pousser en ce sens : «il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il n’a pas commencé un match. Il est resté absent pendant très, très longtemps. Il a joué une séquence de matches avec l’équipe nationale, puis il est revenu et n’a pas joué. Lors des deux derniers matches, il a joué plus de minutes et ce soir, il aura une grande chance de montrer qu’il peut jouer à ce niveau et être un joueur vraiment important. Il a besoin de temps sur le terrain, il a besoin d’opportunités, et nous voulons lui offrir cela. Ensuite, il doit prouver, comme n’importe qui d’autre sur le terrain, qu’il mérite de jouer.» Le cauchemar d’Emile Smith Rowe peut prendre fin, mais il va devoir vite sauter sur l’occasion afin de relancer sa carrière qui tombe doucement en décrépitude…