Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile 2023-2024

Après la saison 2022-2023 historique avec la Liga et la Ligue des champions, le Real Madrid n’a pas connu autant de réussite en voyant le FC Barcelone et Manchester City soulever respectivement ces deux trophées. Néanmoins, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas terminé cet exercice sans trophées, puisqu’ils ont remporté la Coupe du Roi aux dépens d’Osasuna (2-1), après avoir étrillé le FC Barcelone en demi-finale (4-0).

Mais en attendant, c’est un autre événement qui va ravir les aficionados de l’écurie madrilène. Le nouveau maillot domicile, pour la saison 2023-2024, vient d’être dévoilé par l’équipementier historique du club, adidas, avec qui il est sous contrat depuis 1998. Et cet accord devrait encore durer puisque les deux parties sont liées par un bail expirant en 2028, avec plus de 120 millions d’euros rapportés au Real par an.

Un hommage aux Madridistas

Pour cette nouvelle tunique, adidas aux a décidé de troquer le violet contre le doré, qui vient orner les trois bandes originales de l’équipementier allemand. Exit le col à bordure noire, ce vêtement, bientôt porté par les coéquipiers de Vinicius Jr, rend hommage au design blanc, simple et audacieux, emblématique de la tenue domicile de l’équipe depuis sa création. Il sera d’ailleurs décoré du blason rappelant leur sacre final à la Coupe du Monde des Clubs 2022.

Et pour la première fois de l’histoire du quatuordécuple vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles, le maillot du prochain exercice aura, pour la première fois dans l’histoire du club, le slogan "¡Hala Madrid!" au niveau de la nuque, afin de rendre hommage aux 121 années de grandeur du Real Madrid et à ses supporters, les "Madridistas". On retrouve également du bleu marine et or au niveau du col en V et les bandes bleu marine verticales qui courent sur chacun de ses flancs.

La version du maillot destinée aux joueurs de Carlo Ancelotti et celle destinée aux supporters sont toutes deux confectionnées à partir de matériaux entièrement recyclés. La version des athlètes est, quant à elle, équipée de la technologie HEAT.RDY, conçue pour optimiser la circulation de l’air et garantir un effet rafraîchissant durant l’effort. Il sera porté pour la première fois sur le terrain lors de la tournée de présaison du club aux États-Unis.

