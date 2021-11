Dynamo Kiev - FC Barcelone : les compositions sont là

La Ligue des Champions se poursuit ce mardi avec la 4e journée de la phase de poules. Le Dynamo Kiev reçoit le FC Barcelone dans un match à couteaux tirés. A domicile, les Ukrainiens s'organisent en 4-2-3-1 avec Georgiy Bushchan dans les cages. Tomasz Kedziora, Ilya Zabarniy, Oleksandr Syrota et Oleksandr Karavaev le devancent en défense. Vitaliy Buyalskyi, Sergiy Sydorchuk et Mykola Shaparenko forment le milieu de terrain tandis que Victor Tsygankov et Carlos de Pena prennent les couloirs. Denys Harmash est seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Barcelone s'articule dans un 4-3-3 classique avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Le gardien allemand peut compter sur Oscar Mingueza, Eric Garcia, Clément Lenglet et Jordi Alba. Sergio Busquets est aligné en sentinelles aux côtés de Frenkie de Jonget Nico Gonzalez. Seul en pointe, Memphis Depay est accompagné par Ansu Fati et Gavi en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Dynamo Kiev : Bushchan - Kedziora, Zabarniy, Syrota, Karavaev - Tsygankov, Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko, De Pena - Harmash

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Garcia, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Nico - Gavi, Depay, Fati

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur tous les matchs de Ligue des Champions.