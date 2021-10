Montpellier : l'immense déclaration d'amour de Mamadou Sakho à Téji Savanier

À 31 ans, et 8 saisons après avoir évolué en Angleterre à Liverpool puis Crystal Palace, Mamadou Sakho a fait son grand retour en France. Le défenseur central a posé ses bagages à Montpellier cet été, rejoignant un club un peu en manque d'expérience. Après six titularisations en Ligue 1, l'international français réalise un premier bilan déjà satisfaisant puisqu'il n'a connu qu'une seule défaite, face au LOSC à la fin du mois d'août. Au MHSC, Sakho a découvert quelques éléments qu'il ne connaissait sans doute pas beaucoup, comme Téji Savanier. En conférence de presse, le gaucher a d'ailleurs été dithyrambique sur son coéquipier. Il affirme qu'il fait carrément partie de son top 10 de joueurs avec il a évolué durant sa carrière. Et lorsque l'on sait que l'ancien Parisien a été le compagnon de vestiaire d'Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Steven Gerrard, Raheem Sterling ou encore Luis Suarez, on se dit que c'est un très joli compliment.

«J’ai connu pas mal de très bons joueurs. Téji, comme je lui dis, c’est un "gâchis". Il aurait pu faire une meilleure carrière que ça. Il aurait pu jouer dans de très très grands clubs. Ce n’est pas fini, il n’a que 29 ans. Il arrive à s’exprimer extraordinairement bien à Montpellier. J’espère pour lui qu’il aura la chance de côtoyer d’autres championnats dans le futur. J’aurai kiffé le garder avec moi mais il mérite de découvrir un niveau plus élevé pour lui, pour qu’il côtoie les meilleurs joueurs du monde et qu’il puisse progresser. Je lui dis, c’est dommage. À 29 ans, un talent comme ça, qu’il n’a pas eu la chance de jouer la LDC, de côtoyer… Je le mets dans mes tops 10 des joueurs que j’ai connus. C‘est ce que je pense sincèrement. Je m’entraînais avec Coutinho tous les jours, Suarez tous les jours (à Liverpool, ndlr). C’est un sacré talent.» Sacrée déclaration.