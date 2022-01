Séville FC : prolongation en vue pour Lucas Ocampos

Selon Estadio Deportivo, le Séville FC va bientôt prolonger Lucas Ocampos ainsi que le Brésilien Diego Carlos. Cela fait suite aux déclarations du directeur sportif sévillan Monchi à la radio espagnole Radio Marque : « Ocampos et Diego Carlos peuvent être considérés comme prolongés.» Le club andalou a déjà prolongé le Brésilien Fernando jusqu’en 2024 la semaine dernière et négocierait également pour une prolongation du milieu de terrain espagnol Joan Jordan (27 ans).

La suite après cette publicité

Les Sévillans, qui sont actuellement deuxièmes de Liga, souhaiteraient prolonger d’un an Ocampos (27 ans) et Diego Carlos (28 ans) , leur contrat respectif se terminant en juin 2024. Cette prolongation s’accompagnerait pour l’ailier et pour le défenseur central d’une augmentation salariale ainsi que d’une augmentation de leurs clauses de transfert qui passeraient de 75 à 85 millions d’euros pour les deux joueurs.