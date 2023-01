Barça : intérêt sérieux pour Anthony Elanga

Le FC Barcelone est l’un des grands animateurs de ce dernier jour de marché. Les Catalans espèrent recruter un ou deux joueurs pour se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. Sofyan Amrabat de la Fiorentina semble ainsi être l’élu pour renforcer l’entrejeu de l’écurie de Xavi, même si la Fiorentina n’a pas l’intention de faire de cadeaux aux Barcelonais. Et visiblement, Mateu Alemany et Joan Laporta souhaitent aussi faire venir un joueur plus offensif. Il faut dire que Memphis Depay s’en est allé, alors qu’Ousmane Dembélé va être absent pendant plus d’un mois. Des joueurs comme Ferran Torres ou Raphinha évoluent à un niveau assez médiocre qui plus est. Un attaquant supplémentaire est donc le bienvenu.

Selon ESPN, le Barça suit de très près Anthony Elanga. Les dirigeants barcelonais étudient plusieurs options pour ces dernières heures de marché, avec la pépite de Manchester United en tête de liste. Les Red Devils pourraient accepter de le laisser filer en prêt en cette deadline day, et il serait un renfort intéressant aux yeux des dirigeants du leader de la Liga. Du haut de ses 20 ans, le Suédois capable de jouer en pointe comme sur un flanc n’a que peu joué avec les Red Devils. Il n’a ainsi disputé que 397 minutes en championnat, réparties en 13 apparitions. Un départ à Barcelone pourrait donc être une sacrée opportunité pour gratter un peu de temps de jeu, alors que les deux équipes vont se retrouver en Europa League dans quelques jours seulement…

