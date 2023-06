Sept choses à savoir sur Luton Town, l’improbable promu en Premier League !

Le club évoluait encore en D5 il y a 9 ans

Membre régulier de la First Division (ancêtre de la Premier League) dans les 80's, Luton a par la suite connu une chute libre dans la pyramide du football britannique, végétant en Championship, en League One, League Two, ou même en Conference (D5 anglaise). La faute, en partie, à des problèmes d’ordre financier qui ont d’ailleurs causé à Luton la plus grosse pénalité de l’histoire du football anglais : un handicap de 30 points lors de la saison 2008/2009. Lors de l’exercice 2013/2014, Luton évoluait même encore en D5 anglaise. L’ascenseur social jusqu’à la Premier League.

La suite après cette publicité

Le plus gros achat de l’histoire du club a coûté 2 M€

Si les transferts supérieurs à 10 millions d’euros sont aujourd’hui monnaie courante en Championship, Luton ne mange pas de ce pain-là, du moins pas encore. Son plus gros achat ? Carlton Morris en provenance de Barnsley pour 2 millions d’euros l’été dernier. Et autant dire que les dirigeants du club ont eu le nez creux en allant signer l’attaquant anglais. Auteur de 20 buts cette saison en championnat, le joueur de 26 ans a été l’un des grands artisans de cette montée historique des Hatters en Premier League.

À lire

Luton Town monte en Premier League au bout du suspense !

Son stade a l’une des entrées les plus particulières du Royaume

L’image est devenue virale sur les réseaux sociaux ces derniers jours : Kenilwoarth Road est un stade à part. Doté d’une capacité de seulement 10 000 places - ce qui en fait le plus petit stade de l’histoire de la Premier League - l’antre de Luton est un véritable petit chaudron où règnent une ardeur passionnée et un élan populaire. Construit en 1905, ce stade vétuste est en fait mitoyen à une rangée de maisons typiques londoniennes et est enclavé dans le décor. Il a également pour particularité sa passerelle permettant aux spectateurs d’accéder aux tribunes… en traversant les jardins voisins. Selon la presse britannique, Kenilwoarth Road devrait toutefois faire l’objet de travaux importants cet été. Les coûts devraient dépasser 10 millions de livres.

La suite après cette publicité

Le club est surnommé les «Hatters» en référence au passé ouvrier de la ville

Surnommé les « Hatters » (Chapeliers en Français), le club de Luton, créé en 1855, trouve ce qualificatif dans les racines historiques de cette ville, connue pour son passé industriel encore très ancré dans les mœurs. En effet, depuis le XVIIe siècle, l’industrie chapelière (liée à la création de chapeaux) est le symbole de la ville de Luton.

Luton est plus connu à l’étranger pour son aéroport que pour son club de football

Située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale londonienne, la ville populaire de Luton dispose de son propre aéroport : the London Luton Airport’s. Un aéroport international, le quatrième plus important de l’agglomération de Londres, et qui voit transiter chaque année plus de 18 millions de touristes. Très prisée par les compagnies low cost, cette plateforme de correspondance jouit d’une renommée internationale et dessert plus de 140 destinations.

La suite après cette publicité

La valeur de son effectif est estimée à 35 M€, soit le prix d’Harvey Eliott ou d’Allan Saint-Maximin

Avec un contingent de 27 joueurs, pour la plupart éduqués aux joutes du Championship ou de la League One, Luton ne pourrait tirer que 35 millions d’euros de son effectif total si l’on se réfère au site spécialisé Transfermarkt. Le prix, peu ou prou, d’un Harvey Elliott de Liverpool ou d’un Allan Saint-Maximin de Newcastle. Pour l’heure, c’est le longiligne attaquant anglo-nigérian Elijah Adebayo (25 ans) qui truste en tête du classement des plus grosses valeurs marchandes du club (5 M€). Décidément un autre monde.

Les supporters du club en sont à la fois actionnaires

Au bord d’une nouvelle banqueroute en 2008, Luton Town a pu remonter la pente en partie grâce au mouvement d’unité initié par ses supporters. Aujourd’hui, le Luton Town Supporters Trust, créé suite à la prise de pouvoir controversée de l’homme d’affaires John Gurney à la tête du club en 2003, possède plus de 50 000 actions. En outre, cette coopérative dispose d’un droit de veto sur d’éventuels changements majeurs au sein du club. En 2018 par exemple, le Luton Town Supporters Trust avait refusé que leur club collabore avec des sites de paris sportifs, jugeant cette tendance en dysharmonie avec l’identité du club.