Angleterre : le coup de gueule d’Harry Kane contre certains de ses coéquipiers

L’Angleterre est confrontée, comme les autres nations, à une cascade de forfaits à l’heure où elle doit affronter la Grèce et l’Irlande lors des deux dernières journées de la phase de poules de la Ligue des Nations. Des éléments tels que Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold ou Declan Rice sont ainsi rentrés dans leur club respectif. Et ça, ça agace Harry Kane, le capitaine des Three Lions, qui l’a fait savoir.

La suite après cette publicité

« C’est dommage. C’est une période difficile de la saison. Je n’aime pas vraiment ça, pour être tout à fait honnête. Je pense que l’Angleterre passe avant toute situation de club. (…) Je pense que la joie de jouer pour l’Angleterre, c’est lui (Gareth Southgate) qui l’a ramenée. À chaque rassemblement, les gars étaient enthousiastes à l’idée de venir et dans les stages, les joueurs voulaient jouer pour l’Angleterre. C’est la chose la plus importante. L’Angleterre passe avant tout, elle passe avant le club. C’est la chose la plus importante pour laquelle vous jouez en tant que footballeur professionnel. Gareth était très attentif à cela et n’avait pas peur de prendre des décisions si cela commençait à dériver chez certains joueurs », a-t-il déclaré à la chaîne ITV.