Betis : Nabil Fekir a pété les plombs...

«Cauchemar avant le derby.» Estadio Deportivo résume ainsi en une la soirée difficile du Betis sur la pelouse du Bayer Leverkusen ce jeudi soir. Balayés par les Allemands (4-0, 4e journée de Ligue Europa), les Verdiblancos ne se sont pas vraiment mis en confiance avant la réception du Séville FC ce week-end (13e journée de Liga). Pire, en toute fin de match, ils ont sans doute perdu Nabil Fekir (28 ans) pour plusieurs matches européens.

La suite après cette publicité

Auteur d'un bon match jusque-là malgré la défaite des siens, avec plusieurs occasions et un coup franc sur la barre transversale, l'attaquant français a perdu ses nerfs à l'entrée du temps additionnel en prenant à la gorge Kerem Demirbay (28 ans), qui venait de taper dans le cuir alors que les Béticos devaient bénéficier d'un coup franc, de façon véhémente. S'il s'est rapidement repris, l'international tricolore (25 sélections, 2 buts) a provoqué la colère des locaux et un attroupement sur le terrain.

Incompréhensible «court-circuit»

L'arbitre de la rencontre, Anthony Taylor, n'a pas hésité à lui adresser un carton rouge direct, synonyme d'exclusion et, sûrement, de sanction élargie. Demirbay a lui aussi été expulsé. En Espagne, ce vendredi, on se demande encore ce qui a pu arriver au champion du monde 2018, qui a écopé de son 4e rouge depuis son arrivée en Andalousie à l'été 2019. «Court-circuit de Fekir», explique Marca, tandis que As considère que «Fekir a perdu ses nerfs». ED considère que, sans son rouge, «il aurait eu une très bonne note», pour avoir été «le meilleur des siens» en attaque sur le pré.

Manuel Pellegrini, son coach, l'a défendu en conférence de presse. «Pour Fekir, c'est un mélange de frustration liée au résultat et de la quantité de fautes qu'il a subies pendant le match. Sur l'action du rouge, après qu'on lui ait fait faute, on a tiré dans le ballon et bousculé. Il a réagi, logiquement, parce que nous sommes des êtres humains. Nous verrons quelle sera sa sanction, on ne peut pas le savoir pour l'instant. C'est une réaction inattendue, mais provoquée», a expliqué le Chilien, qui se serait sans doute bien passé de ça...