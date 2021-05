L’Ajax et Manchester United à la lutte pour une pépite ghanéenne !

L’ailier ghanéen Kamal Deen Sulemana attise les convoitises. Épanoui du côté de Nordsjælland au Danemark, l’attaquant de 19 ans ne cesse d’impressionner l’Europe et surtout aux Pays-Bas puisque l’Ajax veut revenir à la charge cet été après avoir déjà formulé une offre cet hiver.

Après une première offre de 12 millions d’euros repoussés, l’Ajax compte bien tout faire pour récupérer Kamaldeen Sulemana et réaliser un coup similaire à celui de Mohammed Kudus. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 20 matches de championnat, le néo-international ghanéen intéresse aussi Manchester United et le Bayer Leverkusen comme le précise le Daily Mail.