Lorient-OL : Maxence Caqueret est satisfait du collectif lyonnais

Après la gifle reçue la semaine passée sur sa pelouse face au RC Lens (0-3), l’Olympique Lyonnais se devait de renouer avec le succès ce samedi en fin d’après-midi à Lorient. Mission réussie pour les Gones qui ont battu les Merlus sans trembler et en affichant un visage plus que convaincant. Faisant un grand pas vers le maintien, les hommes de Pierre Sage sont arrivés à leurs fins sans plusieurs cadres comme Alexandre Lacazette ou Ernest Nuamah.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 31 25 -11 9 4 12 27 38 11 Toulouse 29 24 -5 7 8 9 27 32 12 Montpellier 26 25 -5 6 9 10 29 34 13 Strasbourg 26 24 -12 6 8 10 25 37 14 Nantes 25 24 -13 7 4 13 23 36 15 Lorient 25 25 -14 6 7 12 33 47 16 Le Havre 24 24 -7 5 9 10 24 31 17 Metz 20 24 -16 5 5 14 21 37 18 Clermont 17 24 -24 3 8 13 17 41 Voir le classement complet

Un motif de satisfaction pour Maxence Caqueret qui a tenu à le souligner à l’issue de la rencontre : «on avait à cœur de se relever. On a maitrisé le match du début à la fin, On s’était dit que le collectif était plus important que les individualités. Je suis très content pour les joueurs qui ont su marquer et pour le collectif.»