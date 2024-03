Ligue 1 : un Lyon souverain renoue avec la victoire à Lorient

Une terrible désillusion. Après des semaines de victoires enchaînées avec brio, l’OL a reçu un coup derrière la tête à domicile face au RC Lens dimanche dernier (0-3). Un coup d’arrêt qui interrogeait sur la manière dont les Gones comptaient se relever. Pour ceux qui se posaient des questions, ce déplacement à Lorient faisait alors office de premier élément de réponse. Face à un concurrent direct pour la lutte au maintien, les hommes de Pierre Sage affrontaient des Merlus en bonne forme et vainqueurs à quatre reprises sur leurs cinq dernières rencontres dans l’élite. En l’absence d’Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette, le club rhodanien se présentait dans un 4-3-3 devenu légion et une attaque animée par Mama Baldé, Saïd Benrahma et Malick Fofana. En première période, les visiteurs ont dicté leur tempo. Menés par un Corentin Tolisso de retour et très concerné par le contrôle du ballon, les Lyonnais allumaient d’ailleurs la première mèche de la rencontre. Mais Yvon Mvogo, comme souvent dans ce premier acte, s’est interposé comme il le fallait (11e). Après une nouvelle frappe dangereuse de Nemanja Matic (13e), Clinton Mata a essayé d’ouvrir le score mais a manqué de justesse )à deux reprises (19e, 32e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Reims 34 24 -2 10 4 10 30 32 10 Toulouse 29 24 -5 7 8 9 27 32 11 Lyon 28 24 -13 8 4 12 25 38 12 Montpellier 26 25 -5 6 9 10 29 34 13 Strasbourg 26 24 -12 6 8 10 25 37 14 Lorient 25 24 -12 6 7 11 33 45 15 Nantes 25 24 -13 7 4 13 23 36 16 Le Havre 24 24 -7 5 9 10 24 31 17 Metz 20 24 -16 5 5 14 21 37 18 Clermont 17 24 -24 3 8 13 17 41 Voir le classement complet

Malmenés en première période, les Bretons n’ont eu que très peu d’opportunités et la frappe timide de Mohamed Bamba illustre assez bien les difficultés offensives des siens (44e). Au retour des vestiaires, les efforts rhodaniens ont enfin été récompensés. Dans un énième temps fort, les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont pris l’avantage grâce à ce dernier. Après un centre de l’excellent Clinton Mata ce soir, le défenseur gauche argentin a surgi de nulle part pour catapulter une tête surpuissante sous la barre d’Yvon Mvogo (0-1, 52e). Libérés mais pas rassasiés, les pensionnaires du Groupama Stadium ont continué de harceler une défense lorientaise submergée. Et sur un contre express, c’est Mama Baldé, titulaire surprise au profit de Gift Orban, qui est venu crucifier le Moustoir après une belle action de soliste et une récupération de l’inaltérable Maxence Caqueret (0-2, 65e). En total contrôle, l’OL s’est adjugé une victoire méritée en Bretagne. Trois points qui permettent à Lyon de s’éloigner encore plus de la zone de relégation et de renouer avec le succès après la gifle reçue face aux Sang et Or la semaine passée. De son côté, Lorient ne se rassure pas et cale encore. Les Gones sont dixièmes tandis que les Merlus sont quinzièmes provisoirement.