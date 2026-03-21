Rennes : François-Henri Pinault fixe une condition pour le nouveau stade

Comme d’autres clubs, le Stade Rennais veut se doter d’un nouveau stade ou, du moins, rénover le Roazhon Park. Cependant, le club breton n’est pas encore prêt à passer à l’action. Patron du SRFC, François-Henri Pinault a confié que le projet n’était pas enterré, mais que l’équipe de Franck Haise devait d’abord s’installer dans la durée en coupe d’Europe avant de penser à lancer les travaux.

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«On veut d’abord veiller à bien stabiliser le club, à nous donner les moyens de retrouver l’Europe, d’offrir à nos supporters des émotions à la mesure de cette ambition. 10 000 Rennais à Milan il y a deux ans (lors du 8e de finale aller de Ligue Europa, dernier déplacement européen en date), ce n’est pas commun, ni anodin ! En temps voulu, les discussions autour du Roazhon Park seront à nouveau sur la table. (…) Un préalable indispensable est de retrouver le niveau européen et de s’y maintenir durablement. Il faudra ensuite reprendre les discussions avec la ville de Rennes. Tout le monde sait que le sujet est compliqué, pour plein de raisons, et il l’est encore plus depuis que les droits audiovisuels du football français se sont effondrés. Cela oblige les clubs à faire preuve de davantage de prudence dans leurs investissements. Il faudra aussi en passer par des études détaillées sur le financement et la rentabilisation d’un nouvel équipement», a-t-il déclaré dans les colonnes de Ouest-France.