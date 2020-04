Salaires PSG : Nasser Al-Khelaïfi envoie un message à ses joueurs

Les temps sont durs pour les clubs de football dans cette crisé lié au coronavirus. Face à l'absence de compétition et donc de revenus, les dirigeants sont de plus en plus nombreux à demander à leurs joueurs de faire un effort financier concernant leurs émoluments. Certains acceptent sans broncher, d'autres négocient et cela crée des tensions en interne, comme c'est le cas à l'OM, qui est sorti du silence pour mettre les choses au clair lundi soir.

Au Paris Saint-Germain, des négociations entre la direction et les joueurs ont bien lieu mais elles traînent en longueur, comme nous l'apprenions lundi. Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, favorable à une réduction des salaires des joueurs, a fait passer un message aux hommes de Thomas Tuchel lors d'un entretien accordé à RMC Sport : «si j'attends un geste symbolique de mes joueurs ? J’attends d’eux un effort pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités». Ce message clair et concis sera-t-il bien reçu par Kylian Mbappé et ses coéquipiers ?