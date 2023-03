Stade de Reims : Cheick Keita signe son premier contrat professionnel

C’est officiel ! Fort de sa première titularisation en Ligue 1, le 23 octobre dernier, Cheick Keita vient de signer son premier contrat professionnel avec le Stade de Reims. Présent dans le onze de Will Still lors des trois dernières journées (Nice, Toulouse et Ajaccio), le défenseur central de 19 ans poursuit sa belle ascension avec l’actuel 8e de L1.

La suite après cette publicité

«Si il lui faudra attendre le mois d’avril pour souffler sa 20ème bougie, Cheick Keita s’offre déjà un beau cadeau d’anniversaire en paraphant son premier contrat professionnel en faveur du Stade de Reims. Le défenseur central français s’engage jusqu’en 2026», précise le communiqué du club rémois.

À lire

Le Stade de Reims blinde Yehvann Diouf