CAN 2023, Maroc : la punchline de Walid Regragui en conférence de presse

Ce samedi, Walid Regragui s’est présenté une nouvelle fois en conférence de presse avant la rencontre face à la RDC. Le sélectionneur marocain a abordé cette deuxième rencontre décisive de CAN 2023 et certains journalistes ont souhaité lui faire passer un message. « On est 140 journalistes marocains ici car on vous aime beaucoup. On aimerait vous voir tous les jours, et j’aimerai qu’on puisse avoir chaque jour 15 minutes pour voir la séance d’entraînement parce qu’on a besoin de vous voir et vous aimer», a lancé un journaliste. Pour rappel, seule la séance d’avant match est ouverte à la presse.

Devant cette question, l’ancien joueur de Grenoble a su répondre de manière assez maline. « Moi aussi je vous aime mais vous savez, c’est comme en amour, pour que ça marche et que ça dure, il ne faut pas voir la personne tous les jours (rires). Si ça se passe bien au deuxième ou troisième match, on essayera de vous donner du contenu. » Une punchline qui a eu le don de faire rire les journalistes présents sur place.