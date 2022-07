PSG : ça coince pour Abdou Diallo à Naples

La suite après cette publicité

Aux côtés de Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha, Édouard Michut ou encore Ander Herrera - pour ne citer qu'eux - Abdou Diallo fait, lui aussi, partie des joueurs qui pourraient quitter le Paris Saint-Germain cet été. D'abord annoncé hors du groupe pour la tournée estivale du club de la capitale, actuellement au Japon, le défenseur international sénégalais (17 sélections, 2 buts) a finalement pris l'avion en compagnie de ses coéquipiers. Un retournement de situation qui n'empêche, cependant, pas le Parisien de négocier un éventuel transfert.

Ciblé, avec insistance, par le Napoli, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui n'a jamais réellement su s'imposer au PSG, pourrait donc rebondir dans le sud de l'Italie. Ce dimanche, Sky Italia révélait même qu'une réunion s’était même tenue à Paris afin de convaincre Diallo de rejoindre les Partenopei. Parti officiellement à Chelsea, Kalidou Koulibaly pourrait, également, être impliqué dans le deal. En effet, l’international sénégalais, qui a passé huit saisons à Naples, pourrait discuter avec son compatriote afin de le convaincre de s’engager en faveur du club italien.

Le PSG n'écarte pas un prêt avec option d'achat obligatoire !

De son côté, le PSG aimerait récupérer entre 20 et 25 millions d’euros pour laisser filer son protégé, sous contrat jusqu'en juin 2024 mais les dernières informations, révélées ce lundi par [Il Mattino](Abdou Diallo), ne vont pas dans le bon sens pour les hautes sphères parisiennes. En effet, si les négociations se poursuivent actuellement entre les deux formations, les Rouge & Bleu auraient expliqué aux dirigeants italiens qu’un prêt de leur défenseur central ne les intéressait pas.

Et pour cause, le board parisien serait peu enclin à contribuer au salaire de Diallo. Si une vente semble donc être la seule issue souhaitée par les dirigeants parisiens, nous sommes, malgré tout, en mesure de relativiser cette information. En fonction de l'opération proposée, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi accepter un prêt avec une option d'achat obligatoire. Une chose est sûre, le départ d'Abdou Diallo de la capitale française est bel et bien d'actualité.