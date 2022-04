Atlético de Madrid-Manchester City : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le carré final. Ce mercredi soir, on connaîtra enfin l'identité des quatre demi-finalistes de l'édition 2021/22 de l'UEFA Champions League. Il reste deux places à prendre puisque le Real Madrid et Villarreal se sont qualifiés hier soir. L'Atlético de Madrid, troisième club espagnol encore en lice, espère en faire autant. Mais pour cela il faudra passer l'obstacle Manchester City, ce soir au Wanda Metropolitano. Une mission qui n'a rien d'impossible.

Mais les Colchoneros devront montrer plus de choses que lors de la manche aller (défaite 1-0), où il n'avait pas frappé au but. Critiqué pour le style de jeu peu emballant proposé par son équipe, Diego Simeone sera attendu au tournant. Le technicien argentin devrait miser sur un 3-5-2 avec Oblak dans les cages. Devant lui, le trio Reinildo-Felipe-Savic aura fort à faire face aux Mancuniens. Carrasco, Koke, Kondogbia, De Paul et Llorente, eux, auront pour mission de remporter la bataille du milieu.

Nouveau duel Simeone vs Guardiola

Enfin, El Cholo Simeone devrait faire confiance au duo João Félix-Antoine Griezmann en attaque. Le Portugais revient dans la lumière depuis l'arrivée du Français, qui n'a plus marqué depuis neuf rencontres toutes compétitions confondues. Ce soir sera le moment parfait pour mettre un terme à sa disette. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola devrait opter pour 4-3-3. Sans surprise, Ederson sera titulaire dans les cages.

La défense se composera de Cancelo, Laporte, Stones et Walker. De retour dans le groupe après sa blessure, Ruben Dias est encore trop juste pour débuter. Dans l'entrejeu, le coach espagnol va a priori faire confiance à Gündogan, De Bruyne et Rodri. Enfin, Sterling, Mahrez et Foden seront titulaires devant pour trouver le chemin des filets. Une affiche de gala en perspective à suivre en direct en live commenté sur notre site à 21 heures.

