PSG : Mauricio Pochettino espérait bien mieux pour la reprise en Ligue 1

La fatigue après un long déplacement à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions (perdu 0-1 face au LOSC dimanche dernier) ? L'absence de certains cadres encore trop justes ? Ou simplement un petit retard à l'allumage ? Sur la pelouse du Stade de l'Aube samedi soir, le Paris Saint-Germain a certes lancé sa saison de Ligue 1 par une victoire face à l'ESTAC (1-2) mais tout n'a pas été rose. Surtout le début de rencontre. Dès les premières minutes, les Parisiens ont semblé un ton en-dessous, comme Presnel Kimepembe qui s'est complètement manqué avant le corner qui amène l'ouverture du score d'Oualid El Hajjam (9e).

Même après l'égalisation d'Achraf Hakimi (19e) et le deuxième but parisien signé Mauro Icardi (21e), les hommes de Mauricio Pochettino ont continué à souffrir en première période face à des Troyens, champions de Ligue 2 la saison passée, joueurs et qui ont beaucoup testé Keylor Navas (arrêts à la 28e, 35e, 37e, et sollicité en fin de partie). Les joueurs de Laurent Batlles, qui se sont souvent appliqués à relancer proprement, ont parfois ennuyé le bloc parisien, même après la pause. Présent en conférence de presse après ce court succès, Mauricio Pochettino a livré ses impressions sur ce match compliqué.

«En tant qu'entraîneur de Paris, j'aurais peut-être espéré mieux»

«C'était un match difficile, on n'a pas bien commencé la rencontre. D'entrée, on a concédé un but et une équipe comme Paris doit faire beaucoup mieux dans ce genre de situation. C'est un match où, en règle générale, on a eu de bons moments et d'autres moins biens quand on a concédé des occasions, peut-être un peu trop à mon goût. C'est vrai que c'est une victoire importante, c'est bien de commencer avec les 3 points», a d'abord déclaré l'ancien manager de Tottenham. Relancé sur le sujet, Mauricio Pochettino a avoué qu'il espérait mieux mais que c'était seulement le début du championnat.

«En tant qu'entraîneur, et en tant qu'entraîneur de Paris, j'aurais peut-être espéré mieux. C'est vrai qu'on espère toujours mieux mais il faut aussi donner du crédit à Troyes. Une équipe qui a montré de l’énergie, qui a offert une opposition très intéressante. Nous sommes en début d'année, parfois il y a un manque de rodage. Moi, je ne suis pas satisfait quand on perd, quand on fait un match nul. Et quand on gagne 2-1, on espère toujours gagner 5-0 mais c'est comme ça.» Après des débuts poussifs en Ligue 1 pour cette saison 2021/22, le PSG tentera de faire mieux samedi prochain au Parc des Princes contre Strasbourg. Avec pour l'occasion le retour de ses supporters au stade.