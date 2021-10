Portugal : la nouvelle soirée record de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Alors que le vainqueur de la Ligue des Nations 2021 sera connu ce dimanche soir et que la plupart des sélections sont en plein dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, le Portugal affrontait lui le Qatar samedi soir en match amical. Sur la pelouse de l'Estádio Algarve, les joueurs de Fernando Santos n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaire du jour, avec un succès 3-0. Titulaire d'entrée, Cristiano Ronaldo a encore été décisif en une période, lui qui a été remplacé à la pause par Rafael Leao. Et encore une fois, CR7 a battu des records.

Auteur de 181 apparitions sous le maillot de la Seleção das Quinas, l'attaquant de Manchester United est devenu le joueur le plus capé au sein d'une sélection européenne, dépassant ainsi le défenseur espagnol Sergio Ramos et ses 180 capes avec la Roja. Une nouvelle sélection qu'il a parfaitement honoré en ouvrant le score du droit sur une remise de la tête de Diogo Dalot à la 37e minute. Et ce but, il vaut encore de l'or pour CR7 qui était devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection, il y a quelques semaines, devant Ali Daei (109 réalisations).

CR7 empile les records

Avec son 112e but avec le Portugal samedi soir, l'ancien élément offensif de la Juventus a surtout marqué contre une autre sélection... Cristiano Ronaldo a désormais trouvé le chemin des filets contre 46 nations différentes dans sa carrière ! Un exploit de plus donc pour le joueur aujourd'hui âgé de 36 ans qui continue d'impressionner. Sur son compte Instagram, le Portugais a en tout cas déjà évoqué la suite, avec le Mondial 2022 dans le viseur.

«La même fierté que d'habitude quand il s'agit de représenter mon pays et de montrer nos couleurs. Un test de plus, une épreuve de plus, nous continuons ensemble avec notre ambition, notre rêve et l'objectif immuable que nous nous sommes fixés : être présents lors de la Coupe du Monde historique au Qatar en 2022 !», a écrit l'avant-centre des Red Devils. Et face au Luxembourg mardi soir (20h45, éliminatoires de la CdM), Cristiano Ronaldo tentera encore de briller.