Le Barça risque de perdre beaucoup d'argent

Le Barça a peut-être perdu très gros. Tenu en échec par l'Inter Milan (3-3) dans ce qui était la petite finale du groupe C, le FC Barcelone pourrait perdre une somme d'argent conséquente. À moins d'un miracle, les Catalans devraient faire l'impasse sur 20 millions d'euros, une somme promise aux quarts de finaliste de Ligue des Champions, parmi lesquels se voyaient déjà les Blaugranas, eux qui s'y étaient notamment projeté pour établir leur budget.

En plus d'un très mauvais coup sportif, c'est également une opportunité financière non négligeable qui semble s'éloigner pour le club de Joan Laporta. Ils devront désormais espérer que l'Inter ne remporte aucun de ses deux derniers matchs, tout en s'assurant les 6 points face au Bayern et à Plzen. Autant dire un miracle pratiquement jamais vu.