Christian Benteke rebondit au Moyen Orient !
Christian Benteke, ancien attaquant de Crystal Palace, s’est engagé avec Al Wahda, en Ligue professionnelle des Émirats arabes unis, en tant que joueur libre, a annoncé le club jeudi. Né à Kinshasa, le Belge de 35 ans a lancé sa carrière à Genk en 2007, avant de passer par Aston Villa, Liverpool et Crystal Palace, puis de rejoindre DC United en 2022.
الوحدة يتعاقد مع كريستيان بينتيكي
تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع المحترف البلجيكي كريستيان بينتيكي، وذلك في إطار خطط إدارة النادي لتلبية احتياجات الفريق وتعزيز عوامل النجاح خلال المرحلة المقبلة.
ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال، متمنين له التوفيق والنجاح مع الفريق.
ومن جانبه، أعرب بينتيكي عن سعادته بالانضمام إلى نادي الوحدة، مؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.
#WHDFC
«Le club de football Al Wahda annonce la signature du professionnel belge Christian Benteke, dans le cadre des plans de la direction du club visant à répondre aux besoins de l’équipe et à renforcer les facteurs de succès lors de la prochaine étape», a déclaré Al Wahda dans un communiqué. Après trois saisons aux États-Unis, Benteke a annoncé sur les réseaux sociaux son départ de DC United en début de semaine. L’attaquant se prépare désormais à découvrir le championnat émirati pour la première fois.
