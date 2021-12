Serie A : la Juventus accrochée à Venise

Après avoir vu la Fiorentina s'imposer largement face à la Salernitana un peu plus tôt dans la journée (4-0), la Juventus (6e, 27 pts) devait à tout prix l'emporter contre Venise (16e, 15 pts), lors de la 17e journée de Serie A. Les Bianconeri restaient sur deux victoires consécutives en championnat, face à la Salernitana (0-2) et le Genoa (2-0), tandis que les Vénitiens avaient enchaîné trois défaites de rang. Titulaire au coup d'envoi, la Vieille Dame perdait rapidement Dybala, contraint de céder sa place sur blessure à Jorge (12e).

La suite après cette publicité

Dominateurs depuis le début de la rencontre, les Bianconeri finissaient par ouvrir le score. Morata coupait au premier poteau un centre de Pellegrini et trompait Romero (0-1, 32e). Mais la Juventus se faisait surprendre au retour des vestiaires. En première intention, la frappe d'Aramu depuis l'entrée de la surface ne laissait aucune chance à Szczesny (1-1, 55e). La Vieille Dame tentait de réagir, mais le tir de Bernardeschi était sorti par Romero (65e). Les Bianconeri faisaient face à une formation vénitienne bien regroupée devant son but et les deux équipes se quittaient dos à dos (1-1). Lors de la prochaine journée, Venise affrontera la Sampdoria, la Juventus ira à Bologne.

Le classement de la Serie A

Les compositions officielles au coup d'envoi

Venise