LdC : tous les qualifiés et les chapeaux de la phase de poules sont connus

Qui succèdera au Bayern Munich sacré en août dernier ? Cette question va se poser de plus en plus au fil des prochains mois et on connaît désormais le nom des 32 équipes qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des Champions. On connaissait déjà l'identité de 26 clubs depuis un moment. Il y avait bien entendu le vainqueur de la dernière édition, le Bayern Munich, son adversaire malheureux en finale le Paris Saint-Germain ainsi que le lauréat de la Ligue Europa, le Séville FC. Côté tricolore outre le PSG, l'Olympique de Marseille fait son retour après 7 ans d'absence tandis que le Stade Rennais va vivre sa première participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Les favoris sont au rendez-vous puisqu'on retrouve le Real Madrid, Liverpool, la Juventus, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, le Borussia Dortmund ou encore le RB Leipzig. Les grands absents sont Arsenal, Tottenham, l'Olympique Lyonnais, l'AS Roma, le Napoli ou encore Benfica. Six tickets étaient déterminés par les tours préliminaires, le Dynamo Kiev, l'Olympiacos, Ferencvaros, Midtjylland, le Red Bull Salzbourg ainsi que le FK Krasnodar s'en sont emparés.

Les chapeaux :

Chapeau 1 : Bayern Munich, FC Séville, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit et FC Porto

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atlético, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam

Chapeau 3 : Dynamo Kiev, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiakos, SS Lazio, Atalanta Bergame, Red Bull Salzbourg et FK Krasnodar

Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, Club Bruges, Midtjylland, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Stade Rennais et Ferencvaros

Les qualifiés :

Espagne : Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid et Séville FC

Angleterre : Liverpool FC, Manchester City, Manchester United et Chelsea FC

Italie : Juventus, Inter Milan, Atalanta Bergame et SS Lazio

Allemagne : Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig et Borussia Mönchengladbach

France : Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille et Stade Rennais

Russie : Zenit Saint-Petersbourg, Lokomotiv Moscou et FK Krasnodar

Portugal : FC Porto

Belgique : Club Bruges

Ukraine : Shakhtar Donetsk et Dynamo Kiev

Turquie : Istanbul Basakhsehir

Pays-Bas : Ajax Amsterdam

Grèce : Olympiacos

Autriche : Red Bull Salzbourg

Danemark : Midtjylland

Hongrie : Ferencvaros