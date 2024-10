Quel bilan pour Olivier Cloarec à Rennes ?

Le ciel est tombé sur la tête d’Olivier Cloarec la semaine dernière lorsqu’il a appris sa révocation et son remplacement par Arnaud Pouille à la tête du Stade Rennais. Ce breton pur beurre avait réalisé de belles choses avec les Rouge et Noir. Cloarec s’était révélé à Dijon et avait notamment fait parler ses qualités de fin négociateur en vendant à prix d’or le gardien Alfred Gomis à Rennes pour 15 M€. Des qualités qui avaient tapé dans l’oeil de Rennes qui l’avait recruté au poste de directeur général adjoint en janvier 2021 avant de succéder à Nicolas Holveck en mai 2022 pour problèmes de santé.

La suite après cette publicité

Durant son mandat, il avait ramené un très bon climat social au sein du club et était par ailleurs très apprécié en interne. C’est sans doute la raison pour laquelle, l’annonce de son départ en a surpris plus d’un au sein de l’institution bretonne. Mais ce qui restera certainement de son court passage en Bretagne, c’est sa capacité à valoriser son effectif et à réaliser d’excellentes ventes souvent supérieures aux prix du marché. Eduardo Camavinga vendu au Real Madrid pour 31 M€, Nayef Aguerd vendu 35 M€ à West Ham, Jeremy Doku cédé 65 M€ à Manchester City, Lesley Ugochukwu (27 M€) à Chelsea, Lovro Majer (25 M€ à Wolfsbourg) ou encore Enzo Le Fée à la Roma pour une vingtaine de millions d’euros ,ont été autant d’opérations qui ont garni les caisses du club breton. Son passé parle pour lui et nul doute qu’il n’aura aucun mal à rebondir… loin de Rennes.