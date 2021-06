Pays-Bas - Ukraine : les compositions officielles

L'Euro se poursuit ce dimanche soir avec un match au sommet entre les Pays-Bas et l'Ukraine. A domicile, à Amsterdam, les Pays-Bas optent pour un 3-5-2 avec Maarten Stekelenburg. Jurriën Timber, Stefan de Vrij et Daley Blind composent la défense tandis que Denzel Dumfries et Patrick van Aanholt assurent les rôles de pistons. Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum et Marten de Roon se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Memphis Depay et Wout Weghort sont associés en attaque.

De son côté, l'Ukraine opte pour un 4-3-3 avec Georgiy Bushchan dans les cages. Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarniy, Mykola Matviyenko et Vitaliy Mykolenko sont positionnés en défense. Ruslan Malinovskiy, Sergey Sydorchuk et Oleksandr Zinchenko se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Roman Yaremchuk est accompagné par Andriy Yarmolenko et Oleksandr Zubkov.

Les compositions

Pays-Bas : Stekelenburg - Timber, De Vrij, Blind - Dumfries, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt - Depay, Weghorst

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Malinovskiy, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov