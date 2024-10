SPL : Al-Ittihad dompte le promu Al-Qadisiya

Ce samedi soir, petit choc en Saudi Pro League. En forme depuis le début de saison, Al-Ittihad avait l’occasion de reprendre la deuxième place du classement en cas de victoire face au promu ambitieux Al-Qadisiya. Non sans difficulté, les hommes de Laurent Blanc ont rempli leur mission. Servi dans la profondeur, Karim Benzema a ouvert le score pour Al-Ittihad dès la 8e minute de jeu (1-0).

La suite après cette publicité

Pour autant, la réaction visiteuse ne s’est pas fait attendre et est venu d’un Pierre-Emerick Aubameyang plein de sang-froid. Servi par Houssem Aouar après un superbe travail de Karim Benzema, Moussa Diaby a inscrit son premier but avec Al-Ittihad pour redonner l’avantage au club de Djeddah (2-1, 68e). Mario Mitaj a consolidé le succès des siens en inscrivant son premier but en carrière en affichant une grande abnégation (3-1, 81e). Avec ce succès, Al-Ittihad revient à la deuxième place et pointe à trois longueurs de retard du leader Al-Hilal.