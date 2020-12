OM - AS Monaco : les compositions probables

La Ligue des Champions désormais terminée après sa nouvelle défaite contre Manchester City mercredi soir à l'Etihad Stadium (0-3), l'Olympique de Marseille va pouvoir se concentrer entièrement sur le championnat. Invaincus depuis le 17 septembre en Ligue 1, et sur cinq victoires de rang, les Phocéens s'apprêtent à défier l'AS Monaco à l'Orange Vélodrome. Des Asémistes placés juste derrière, à la cinquième place, avec un petit point en moins mais deux matches de plus joués.

Dans la cité phocéenne, l'enjeu sera de taille ce samedi à 17h. Le vainqueur de ce choc entre deux équipes du sud de la France intégrera le podium (2e place pour l'OM, 3e place pour l'ASM). Un match à ne pas rater donc, et à suivre en direct sur Foot Mercato. Côté phocéen, André Villas-Boas va cependant devoir innover en l'absence de Payet, suspendu, et d'Amavi, victime d'une blessure musculaire. Ainsi, le coach portugais risque de partir sur un 4-3-3 avec Mandanda dans les cages et une défense composée de Sakai, Alvaro, Caleta-Car et Nagatomo, déjà titulaire à Manchester.

Payet et Fabregas, les grands absents

Plutôt intéressants dans l'entrejeu face à l'écurie anglaise, Kamara et Sanson devraient encore être titulaires, mais pas Pape Gueye, puisque Valentin Rongier devrait débuter. Enfin, concernant l'animation offensive, André Villas-Boas devrait partir avec Thauvin sur la droite, l'Argentin Benedetto en pointe et le joueur prêté par le Bayern Munich Cuisance sur le côté gauche, lui qui a montré de bonnes choses lors de ses dernières apparitions.

De l'autre côté, Niko Kovac va lui aussi miser sur du classique malgré quelques absents de poids comme Lecomte et Fabregas, blessés. Mannone débutera dans les cages, protégé par l'arrière-garde Caio Henrique-Badiashile-Disasi-Aguilar. Au milieu, on retrouvera Fofana et Tchouaméni, avec Martins et Diop pour animer les flancs. Devant, le duo Ben Yedder-Volland voudra faire mal à la défense phocéenne.