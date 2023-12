West Ham : Kurt Zouma victime d’une agression pendant un cambriolage à son domicile

C’est un fait qui arrive malheureusement trop souvent chez les footballeurs et les célébrités et Kurt Zouma (29 ans) en a fait les frais. À l’approche du derby de Londres contre Crystal Palace dimanche, West Ham a déclaré que Kurt Zouma n’était pas disponible pour des «raisons personnelles». Mais dans un communiqué publié ce lundi, le club londonien affirme que l’international français et sa famille ont été agressés pendant le cambriolage de sa maison. Une bande organisée et armée aurait saccagé la maison du défenseur central, avant de voler plusieurs objets de valeur. Sa famille serait traumatisée depuis le terrible évenement.

«La maison de Kurt a été cambriolée samedi alors que toute sa famille était dans la maison, laissant toutes les personnes présentes extrêmement affligées. Même si, heureusement, personne n’a été blessé, ce fut une expérience traumatisante pour le défenseur de West Ham, sa femme et leur jeune famille. Les cambrioleurs ont emporté des objets de grande valeur et d’une grande importance personnelle et sentimentale pour la famille», est-il expliqué dans un communiqué du club. Selon The Sun, les voleurs se seraient enfuis avec des bijoux, notamment des montres haut de gamme, pour une valeur de près de 100 000 euros, alors que Zouma et sa famille seraient encore en état de choc. West Ham United a offert une récompense de 22 000 euros pour toute information menant à l’arrestation et à la poursuite des cambrioleurs qui se sont introduits chez lui.