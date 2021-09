Serie A : Naples, en démonstration contre l'Udinese, prend la tête

Naples prend les commandes en Italie. En clôture de la 4ème journée de Serie A, le Napoli, ultra-dominateur, s'est imposé sur la pelouse de l'Udinese (4-0) ce lundi soir au Stadio Friuli. Victor Osimhen a dans un premier temps prolongé au fond des filets, à bout portant, un joli lob de Lorenzo Insigne pour ouvrir le score dans cette partie (24e). L'ancien buteur du LOSC, auteur d'un doublé à Leicester jeudi (2-2), a ainsi ouvert son compteur but dans cette édition 2021-2022 du championnat italien en privant son partenaire d'une réalisation pour quelques centimètres, lui qui avait écopé d'un carton rouge lors de la première journée contre Venezia (2-0, le 22 août). Amir Rrahmani est ensuite venu conclure une compteuse combinaison sur coup de pied arrêté, vraisemblablement travaillée à l'entraînement, pour faire le break (35e).

Sur un corner joué à deux côté droit, Kalidou Koulibaly a profité d'une remise parfaite d'un Fabian Ruiz en grande forme pour catapulter, d'une lourde reprise de volée, le cuir au fond des filets de Marco Silvestri, tel un véritable buteur (52e). L'international sénégalais a d'ailleurs trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois consécutive en Serie A, et ce pour la première fois de sa carrière, après son but contre la Juventus (2-1, le 11 septembre). Hirving Lozano, bien décalé par Mario Rui, a enroulé pour parachever le large succès napolitain (84e). Les hommes de Luca Gotti, pourtant invaincus et auteurs d'une entrée en matière réussie (1 nul contre la Juve puis 3 victoires) chutent lourdement pour la première fois de l'année. La formation coachée par Luciano Spalletti confirment elle son sans-faute en alignant un 4ème succès en autant de rencontres. Naples, seule équipe à avoir fait le plein de points (12), est seul leader de Serie A.

