OM : bonne nouvelle pour Geoffrey Kondogbia

Vendredi dernier, l’OM a été accroché à domicile face à Strasbourg. Un nul frustrant qui ne fait pas les affaires de Marseille qui avait pourtant mené durant toute la rencontre et qui avait réalisé un mois de décembre assez convaincant. Ce vendredi, les Olympiens ont également perdu Geoffrey Kondogbia sur blessure. Mais alors que l’effectif phocéen est déjà très limité à cause de la CAN, la perte d’un autre cadre avait de quoi inquiéter tous les supporters du club unique détenteur de la Ligue des Champions en France.

Ces derniers peuvent être rassurés, la blessure de l’ancien de Monaco ne serait pas si grave selon les informations de L’Equipe qui affirme que les premiers tests passés par Kondogbia sont rassurants. Touché aux ischios face au club alsacien, le milieu de terrain de 30 ans devrait être préservé contre Rennes en Coupe de France ce week-end. Ainsi, il serait opérationnel contre Monaco dans deux semaines.