L’OM est retombé dans ses travers

Un point et puis c’est tout. Vendredi soir, à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille est malheureusement retombé dans ses travers face à Strasbourg (1-1). Malgré une ouverture du score rapide de Samuel Gigot (3e), les hommes de Gennaro Gattuso ont, par la suite, offert un triste spectacle aux supporters marseillais avant de, logiquement, craquer dans les ultimes secondes sur une frappe du pied droit de Jérémy Sebas (90+2e). Résultat ? L’OM pointe à la cinquième place du classement avec 28 unités mais pourrait se faire dépasser par Lille, Lens ou encore Reims dans les heures à venir.

Un collectif amorphe…

Dans la lignée de la sortie poussive contre Thionville (1-0), cinq jours plus tôt en Coupe de France, le club olympien a, quoi qu’il en soit, une nouvelle fois déçu. Tout proche de la catastrophe - sans une dernière superbe parade de Pau López face à Moïse Sahi Dion (90+7e) - la bande à Pierre-Emerick Aubameyang, qui restait sur quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1, a ainsi prouvé toutes ses limites actuelles. Alors oui, la CAN 2023 est passée par là et sept joueurs sont aujourd’hui partis en Côte d’Ivoire pour tenter de remporter la compétition. Oui, Gennaro Gattuso peut également regretter la longue absence de Valentin Rongier dans l’entrejeu. Pour autant et malgré cet effectif réduit, que l’OM tente d’ajuster sur le mercato, le visage affiché par les Marseillais contre le RCSA laisse plus que jamais perplexe.

Maladroit offensivement, inexistant au milieu de terrain, friable sur les ailes - à l’image des performances plus que contrastées de Clauss et Murillo - l’OM marche sur un fil. Incapable de se mettre à l’abri et globalement très (trop) peu dangereux aux abords de la surface alsacienne, le club olympien ne pouvait finalement pas espérer mieux, qui plus est au regard de ce manque de combativité. «C’est très très frustrant. Quand tu gagnes 1-0 et que tu prends un but à domicile dans les dernières minutes… on a la rage surtout que c’était le premier match du vendredi soir. Si on avait gagné, on aurait été tranquille tout le week-end. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit. Récupérer, bosser. On a de gros matchs qui arrivent», concédait, à ce titre, Samuel Gigot en zone mixte. Interrogé, de son côté, au micro de Prime Vidéo, Bamo Meïté, titularisé en défense pour compenser l’absence de Chancel Mbemba, ne cachait pas non plus son désarroi.

Gigot enrage, Gattuso s’excuse !

«Ce soir, on avait les trois points en main, on a bien commencé le match avec une grosse entame, on a eu la balle de 2-0, on est frustré de ne pas gagner, on ne peut pas se contenter d’un point. On fait un match plutôt solide, on a été présent dans les différentes zones. On a eu des temps de possession, on a été dangereux, c’est frustrant. Être bas sur le terrain ? On a commencé fort, forcément, Strasbourg avait plus de temps de possession, car ils couraient après le score. Cela nous a amenés à rester un peu plus bas, mais sur nos temps de possession, on a su trouver notre milieu, on a eu des attaques rapides. On a essayé de faire le dos rond sur la fin… Je rentre dans le onze, j’aide mes partenaires, mais je suis frustré, car je voulais prendre les trois points», analysait l’ancien Lorientais. Une frustration également présente dans le discours tenu par Gennaro Gattuso à l’issue de la rencontre.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Marseille 28 18 7 7 7 4 26 19 6 Lille 28 17 7 7 7 3 21 14 7 Lens 26 17 4 7 5 5 21 17 8 Reims 26 17 -1 8 2 7 22 23 9 Strasbourg 24 18 -4 6 6 6 19 23 Voir le classement complet

«Un match nul logique ? Je pense que ce match a été difficile pour nous et pour eux. On a passé un bon bout de temps à défendre, on aurait du faire mieux. Un match nul, ça n’est pas une défaite. C’est un nul logique. C’est dur pour nous», reconnaissait le technicien italien avant de prendre ses responsabilités. «L’effectif trop court ? Ça m’embête de parler de tout ça. Je ne veux pas chercher d’excuse, mais c’est vrai que ça limite la possibilité de faire des changements, on a un effectif plus compétitif d’habitude, quand arrive la fin du match, on a moins d’options, on est pénalisé par rapport à ça. On espère qu’on ne perdra personne sur cette période». Si l’ancien coach de Valence semble donc redouter ce mois de janvier - et on peut le comprendre - il a également sa part de responsabilité dans cette contre-performance face au Racing.

L’OM face à ses angoisses…

Incapable de rééquilibrer son collectif malgré les défaillances observées - notamment dans le dos de la défense - Gattuso ne manquait d’ailleurs pas de faire son mea culpa en conférence de presse. «C’est de ma faute. Peut-être que je n’ai pas été assez bon. C’est quelque chose qui s’est déjà produit, ce n’est pas la première fois et ça m’énerve. C’est ma responsabilité, en première mi-temps on a trop défendu et on l’a payé à la 92e minute et c’est ma responsabilité de faire en sorte qu’on progresse sur cela», concédait le Transalpin. Si l’intéressé n’a donc pas voulu se réfugier derrière les très nombreuses absences qui pèsent sur son effectif, entre les éléments partis à la Coupe d’Afrique des Nations (Chancel Mbemba, Pape Gueye, Amine Harit, Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr…) et les blessés (Valentin Rongier, Joaquin Correa), la prestation marseillaise, elle, laisse place à de nombreuses interrogations…

Avant de défier le Stade Rennais pour les 16es de finale de la Coupe de France, l’OM va par ailleurs devoir soigner de nouvelles blessures… Touché contre le RCSA et remplacé par la nouvelle recrue marseillaise Jean Onana, Geoffrey Kondogbia (30 ans) ne parvient toujours pas à enchainer sur le long terme. «Kondogbia a pris un coup à l’entraînement jeudi. On a évalué la situation. Il a serré les dents et il a joué alors que c’était plus non que oui ce (vendredi) matin. Là il a un petit problème à l’ischio, on fera un point demain (ce samedi), j’espère que ce n’est rien de grave», commentait, à son sujet, Gattuso face aux journalistes. Pour ne rien arranger à ce portrait inquiétant et comme si le mal n’était pas suffisamment profond, Gigot a, quant à lui, récolté un avertissement qui le privera du choc contre Monaco, dans deux semaines, laissant l’arrière-garde marseillaise dépourvue d’un autre cadre. Quand rien ne va…