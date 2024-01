OM-Strasbourg : les notes du match

Ce vendredi, l’OM ouvrait officiellement la deuxième partie de saison avec la réception de Strasbourg. La première partie, elle, fut plus que tumultueuse avec des résultats en dents de scie et un changement d’entraîneur avec l’intronisation de Gennaro Gattuso à la place de Marcelino. Comptant sept absents avec la CAN, le technicien italien devait d’ailleurs faire preuve d’imagination pour aligner un onze compétitif. Ainsi, le duo Aubameyang-Vitinha, qui a parfois fait des malheurs dans l’élite, était reconduit ce vendredi. Un allant offensif qui a porté ses fruits d’entrée. Sur un corner mal repoussé par la défense alsacienne, Jordan Veretout a adressé un centre précis en direction de Samuel Gigot qui n’a laissé aucune chance à Matz Sels (1-0, 2e). Le capitaine olympien était proche de s’offrir le doublé dix minutes plus tard (12e). Ce début de rencontre n’aura finalement pas duré et les visiteurs auront affiché un visage plus offensif après le premier quart d’heure. Cependant, les multiples opportunités strasbourgeoises ne se seront pas révélées suffisamment dangereuses pour les permettre d’égaliser. De plus, les coéquipiers de Kévin Gameiro se sont très vite heurtés à un manque de précision forcément handicapant pour le reste de la rencontre.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Marseille 28 18 7 7 7 4 26 19 6 Lille 28 17 7 7 7 3 21 14 7 Lens 26 17 4 7 5 5 21 17 8 Reims 26 17 -1 8 2 7 22 23 9 Strasbourg 24 18 -4 6 6 6 19 23 Voir le classement complet

Car oui, la seconde période a débuté sur les mêmes bases que la première. Plus offensif que les ouailles de Gennaro Gattuso, Strasbourg n’a pas réussi à mettre en danger suffisamment Pau Lopez. En effet, prenant sa chance à 13 reprises ce soir, le RSCA n’a cadré que 2 de ses tentatives. Face à cette incertitude offensive, Marseille a forcément eu plusieurs opportunités. Jordan Veretout a cru doubler la mise mais Marvin Senaya s’est illustré avec un gros sauvetage sur sa ligne (61e). La dernière demi-heure a été du même tonneau. Maladroits face au but, les coéquipiers de Dilane Bakwa n’ont pas su arracher l’égalisation quand l’ancien Bordelais a trouvé la barre des buts marseillais. Mais malgré leur faiblesse face au but, le destin a finalement récompensé les envies alsaciennes. Après un dégagement raté de Jonathan Clauss de la tête dans la surface, Jérémy Sebas a égalisé d’une belle reprise de volée qui est son premier but en professionnel (1-1, 90+1e). Malgré ce nul, les Phocéens restent invaincus depuis 17 matches en championnat face à Strasbourg et grimpent provisoirement à la cinquième place en attendant la rencontre du LOSC ce dimanche contre Lorient (13h). Strasbourg reste neuvième.

- Gigot (6,5) : Samuel Gigot a débuté sa partie de la meilleure des manières, avec une tête salvatrice pour ouvrir le score (3e). Il s’est ensuite montré offensif à deux reprises, d’abord avec une nouvelle déviation de la tête (12e), puis en délivrant un très bon centre vers Veretout (61e). Défensivement, il a été bon, avec trois ballons récupérés. En revanche, il ne peut rien pour l’égalisation concédée.

Olympique de Marseille

- Lopez (6) : s’il n’a pas eu grand-chose à faire durant la majorité du match, l’Espagnol a lâché un arrêt parfait devant Gameiro (14e). En fin de match, il a lâché une nouvelle parade décisive devant Dion (90e+7). Cependant, il ne peut rien faire sur le but de Sebas.

- Meité (5,5) : quelques difficultés dans les duels, notamment lorsqu’il s’est fait éliminer par Bakwa (34e). Il a ensuite été averti après un retard sur Angelo (35e). Mais par la suite, le défenseur de 22 ans s’est rattrapé et a été plus présent pour stopper Gameiro et l’attaque alsacienne. Deux interventions décisives en seconde période (52e, 66e), pour un total de cinq ballons récupérés.

- Balerdi (5,5) : moins en vue que ses deux autres compères de la défense centrale, l’Argentin a néanmoins fait preuve de solidité (21e, 27e), avant une déviation très importante devant Bakwa (49e), pour un total de cinq duels gagnés. Mais une grossière erreur à signaler sur une simple passe en retrait (70e).

- Clauss (3) : en difficulté sur les phases défensives face à Angelo, il a parfois offert à Strasbourg de belles situations avec une grosse perte de balle à signaler (48e), mais les Alsaciens ont manqué grandement d’efficacité. Un manque de présence défensive dans les temps forts de Strasbourg… et il a été fautif sur l’égalisation. Offensivement, il n’a pu délivrer qu’un centre, qui n’a rien donné.

- Murillo (5) : plus présent offensivement sur le côté gauche, le Panaméen était souvent proche de la surface adverse et pensait même offrir un penalty à l’OM, mais le corps arbitral n’a pas bronché (45e+2). Défensivement, il effectuait aussi un bon retour devant Dion (66e), même si son côté a été moins sollicité que celui de Clauss.

- Nadir (4,5) : la première titularisation de Bilal Nadir n’aura pas été si facile. Il obtient tout de même le corner amenant à l’ouverture du score de Gigot, mais a ensuite eu de la difficulté pour progresser dans le milieu de terrain, avec quelques passes dangereuses offertes à l’adversaire (35e, 45e), même s’il a toujours essayé de se rendre disponible. Un carton jaune obtenu pour une grosse faute juste devant la surface (84e), après un ballon perdu. Remplacé par Mayoka-Tika (90e), pour ses premières minutes en Ligue 1.

- Kondogbia (4) : efficace pour ratisser les ballons, il a surtout manqué de liant avec Veretout pour faire progresser le milieu de terrain olympien. On aurait aimé le voir beaucoup plus trouver Vitinha et Aubameyang, mais cela n’a pas été le cas. Défensivement, il a pourtant été solide dans les temps forts alsaciens, avec deux récupérations en seconde période (51e, 53e). Remplacé par Onana (73e), qui faisait ses premières minutes avec ses nouvelles couleurs.

- Veretout (5) : auteur d’un centre décisif sur le but de Gigot, il a ensuite, à l’instar de Kondogbia, peu apporté pour prendre le dessus sur le milieu de terrain du RCSA et trouver son tandem d’attaquant. L’international français manque également un énorme ballon de 2-0, seul face au but (61e).

- Aubameyang (4) : voilà une performance bien frustrante pour l’attaquant phocéen. Sur les 90 minutes jouées, le Gabonais n’a pu toucher que 27 ballons, pour seulement deux frappes qui n’ont rien donné. Quelques bonnes déviations vers Vitinha, mais cela n’a été que trop peu suffisant.

- Vitinha (5) : comme Aubameyang, la partie aura été compliquée pour le Portugais. Il offre une déviation décisive pour Gigot sur l’ouverture du score, ainsi que deux bonnes passes pour Aubameyang, en première mi-temps. Mais face au but, il n’a rien proposé et aura été hors-jeu sur sa seule occasion de la soirée.

Strasbourg

- Sels (4,5) : dans la confusion du premier but, il n’est pas intervenu devant Gigot. Après des sorties hasardeuses en début de match, il n’a pas eu grand-chose à faire pendant plus d’une heure. Ses relances ont été maîtrisées pendant l’intégralité du match.

- Senaya (6) : un match sérieux pour le défenseur droit alsacien. Senaya réalisait un sauvetage en deux temps sur une frappe de Veretou. Il a sauvé son équipe du deuxième but marseillais. Très peu pris de vitesse, sauf sur une faute qui a lui a valu un carton jaune et a offert un bon coup franc à l’OM (77e). Pour ne pas prendre le risque d’une exclusion, Patrick Viera l’a sorti et l’a remplacé par Doukouré (79e). Lui aussi a pris un carton jaune après une échauffourée avec Gigot.

- Perrin (4,5) : en début de match, il a été perturbé par Aubameyang. Il a été devancé dans les duels aériens notamment face au Gabonais (25e) et a été pris de vitesse sur quelques incursions marseillaise. Meilleur sur ses tacles glissés et ses relances longues, qui ont permis d’aérer le jeu alsacien.

- Sylla (5) : à part une perte de balle dangereuse (18e) et quelques retards sur des interventions, le défenseur central a été serein en défense.

- Guilbert (5,5): il a limité les incursions olympiennes, en passant devant Clauss et Vintinha (26e). Après un mauvais contrôle, il aurait pu provoquer un pénalty contre son équipe (56'). Mais globalement, il a été sérieux durant tout le match, malgré des offensives marseillaises passant majoritairement de son côté.

- Sissoko (6,5) : première rampe de lancement sur les attaques rapides, il a récupéré des bons ballons sans forcément peser dans le domaine offensif. En deuxième mi-temps, il fait partie des joueurs participant à la bonne période strasbourgeoise en début de deuxième mi-temps. Il n’a pas hésité à aller dans les duels, parfois à l’excès (88e).

- Mwanga (6) : dans une bonne agressivité, il s’est cantonné à un rôle défensif en première mi-temps avant de s’affirmer en deuxième mi-temps. Il a permis à son équipe de garder le ballon et d’avoir la possession, avec très peu de pertes de balles. Son apport offensif a été très limité avec un manque de créativité dans ses passes.

- Diarra (4) : dans les rares projections alsaciennes de la première mi-temps, il n’a pas fait les bons choix dans ses passes (28e). Ses frappes n’ont pas inquiété la défense adverse. Il aurait pu mieux faire sur plusieurs situations, comme sa frappe à la 68e où sa tentative ne trouve pas le cadre.

- Ângelo (4) : bien muselé par la défense, le Brésilien n’a pas eu beaucoup d’espaces en attaque. Absent des débats en première mi-temps, il a eu plus de possibilités dans le deuxième acte. Quelques centres à mettre à son actif, mais aucun tir. Il est sorti en fin de match à la place de Jérémy Sebas(79e). Le jeune joueur issu du centre de formation a dynamisé la fin de match. Après un centre dévié, il parvient à glisser une frappe de l’extérieur du pied et à égaliser. En délivrant son équipe, il marque son premier but en professionnel après quatre entrées en jeu en Ligue 1.

- Gameiro (6) : après un début de saison sur le banc, il enchaîne les matchs en tant que titulaire. Dans les rares bons coups strasbourgeois, il était tout proche de son 100e but en Ligue 1. Après un une-deux, l’ancien parisien a frappé fort au premier poteau (15e). À droite ou dans l’axe, il a réalisé un pressing constant. Quelques déchets techniques ont gâché une bonne performance globale. Il est sorti à l’heure de jeu au profit de Moise Sahi Dion (64e). Son entrée n’a pas apporté grand-chose. Il n’a pas réussi à peser sur la défense marseillaise. À la dernière minute, il a quand même la balle de match, mais son tir est bien arrêté par Pau Lopez.

- Bakwa (5) : après un bon contrôle de la poitrine, sa frappe est trop écrasée pour inquiéter le portier marseillais (33e). Il n’a pas su faire jouer sa vitesse. Lui non plus n’a pas fait les bons choix dans la surface de réparation, il a notamment choisi la passe au lieu du tir en début de seconde période. Ses corners ont atterri dans les gants de Pau Lopez. Son coup-franc à 30m a été lui très bien frappé de son pied gauche. Mais sa frappe a terminé sur la barre olympienne.