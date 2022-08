EdF : Didier Deschamps pas inquiet pour Griezmann

A quelques mois de la Coupe du monde, la forme de certains cadres de l'équipe de France inquiète. Outre Pogba, Varane ou encore Kanté, c'est aussi Antoine Griezmann qui a du mal depuis plusieurs mois maintenant. L'ancien du Barça n'arrive plus à trouver le chemin des filets régulièrement ni avec les Bleus, ni avec l'Atlético de Madrid. Mais pas de quoi inquiéter Didier Deschamps comme il l'a confié dans les colonnes du Parisien.

«Ce n’est pas un robot. Lui comme les autres d’ailleurs. Évidemment la tête commande les jambes. Mais tout joueur rencontre, tôt ou tard, une période de moins bien. Qui se traduit, alors, par une perte de confiance. Antoine a enchaîné les saisons à haute intensité. Avant son pépin physique en début d’année (lésion à la cuisse droite), il avait toujours été épargné par les blessures durant sa carrière. Quelques mois plus tôt, il avait changé de club. Des éléments extérieurs ont pu également l’impacter. Je le connais bien. Il a un gros mental. Il avait besoin de se régénérer et va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Est-ce qu'il bénéficie d’un traitement de faveur ? Pas plus lui qu’un autre. Mais en pleine possession de ses moyens, il représente un plus pour l’équipe de France.»