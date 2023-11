Manchester United : gros coup dur pour Casemiro

Décidément, rien ne va en ce moment du côté de Manchester United. Déjà empêtré dans de très mauvais résultats après les deux nouvelles défaites à Old Trafford contre Manchester City en Premier League et Newcastle en League Cup (deux fois 3-0), le club doit en plus se passer des services de Casemiro durant un long moment.

La suite après cette publicité

Homme de base d’Erik ten Hag malgré quelques remous, le milieu de terrain brésilien s’est blessé face aux Magpies. «Casemiro sera absent plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de notre défaite en Carabao Cup contre Newcastle United mercredi», précise le communiqué des Red Devils.