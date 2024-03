Chelsea : la pépite Kendry Paez au cœur d’un scandale nocturne !

Il ne rejoindra Chelsea que lors de la saison 2025-2026. Pourtant, Kendry Paez fait déjà bien parler de lui à travers le monde pour ses prestations remarquées avec l’Independiente en Équateur. Pourtant, ce mardi, la pépite de 16 ans défraye la chronique pour une autre raison. En effet, alors que l’Equateur a perdu face à l’Italie aux États-Unis, un clip de 35 secondes a été publié sur les réseaux sociaux. On y voit le futur joueur des Blues dans un club de strip-tease avec des coéquipiers en bonne compagnie.

Pour rappel, de l’autre côté de l’Atlantique, la consommation d’alcool et l’entrée dans les boîtes de nuit sont interdits avant 21 ans. Dans un communiqué, la sélection équatorienne est montée au créneau et a annoncé une analyse des vidéos pour savoir quelle sera la marche à suivre face aux fêtards : «compte tenu des faits de notoriété publique, la FEF exprime ce qui suit : La délégation officielle a eu du temps libre le vendredi 22 mars, de 14h00 à 20h30, horaire qui a été pleinement respecté. Des images d’événements contraires aux valeurs et aux principes que nous défendons et promouvons en tant qu’institution ont été diffusées, qui serviront de motifs d’analyse pour de futurs appels.»