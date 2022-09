Coupe du monde 2022 : avec un Lionel Messi retrouvé, l'Argentine voit grand au Qatar

La suite après cette publicité

Et si le football sud-américain profitait d'une escapade au Qatar pour reprendre de sa superbe ? Emmené par un Neymar en grande forme et des individualités qui peuvent faire peur à n'importe quel adversaire, le Brésil récupère son statut de favori. Mais la Seleção n'est pas la seule sélection sud-américaine prête à défier le continent européen : l'Argentine - qui compte sur son capitaine adoré Lionel Messi et sa victoire lors de la dernière Copa America - rêve aussi de broder une troisième étoile sur son maillot albiceleste.

Revenue de très loin, après une défaite contre les Bleus au dernier Mondial (3-4) et un Jorge Sampaoli souvent moqué par son propre vestiaire et surtout ses cadres, l'Argentine a enfin réussi à trouver un sélectionneur, qui fédère le peuple argentin en trouvant les ingrédients qu'il fallait. Il s'agit de Lionel Scaloni. Après avoir récupéré une nation au fond du gouffre, il a su parvenir à construire une équipe autour de son capitaine Lionel Messi, qui avait pourtant fait signe de vouloir arrêter définitivement avec la sélection.

Lionel Messi fait l'unanimité au pays

Après des résultats en demi-teinte, mais des signes de plus en plus séduisants dans le jeu, l'Argentine a retrouvé de sa superbe en remportant la Copa America sur les terres de son pire ennemi brésilien (1-0), après 28 ans de disette. Et depuis la nuit du 11 juillet 2021, l'Argentine a enfin trouvé son Messi. «Je devais me débarrasser de cette épine du pied pour obtenir quelque chose avec l’équipe nationale. Plusieurs fois, j’avais dû partir triste et je savais que cela allait arriver. Il n’y a pas de meilleur moment que celui-ci», expliquait le numéro 10 après son premier sacre, la voix tremblante.

L'histoire d'amour entre l'Argentine et Messi a continué à l'Estadio Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, où le natif de Rosario recevait sa plus belle ovation avec l'Albceleste, après un triplé contre la Bolivie (3-0), où il terminera la rencontre en pleurs. Enfin réconciliée avec son capitaine et sous les hommages à Diego Maradona, l'Argentine a compris que depuis, elle pouvait prétendre à quelque chose au Qatar.

Une victoire contre l'Italie qui a impressionné

Car depuis sa campagne qualificative pour le Mondial - après une deuxième place acquise et l'imbroglio de la rencontre face au Brésil - l'Argentine a enchaîné un record dans son histoire de 34 matches sans perdre et se rapproche du record absolu de l'Italie (37). Et c'est d'ailleurs face à la Squadra que les Argentins ont montré qu'ils avaient enfin une place majeure à jouer au Mondial. Victorieux lors de la Finalissima (3-0), Messi et ses coéquipiers ont donné une leçon aux Champions d'Europe en titre et ont fait une très belle impression en Europe. Le quintuplé du Parisien contre l'Estonie, en amical (5-0), parait même anecdotique.

«Nous sommes clairs sur la manière dont nous allons jouer la Coupe du monde. Le plus important est que les joueurs y prennent plaisir. Comment nous jouons, les gens apprécient chaque match et c'est très important. (...) L'important, c'est que Messi se porte bien, qu'il se sente bien et qu'il prenne plaisir à jouer au football. Plus il en profite, plus nous en profitons tous», soulignait encore le sélectionneur, à l'approche du dernier match amical avant le Mondial 2022, cette nuit contre la Jamaïque, aux États-Unis.

Alors que l'Argentine entamera son entrée au Qatar le 22 novembre prochain, contre l'Arabie Saoudite, la route sera encore longue pour s'offrir une troisième Coupe du monde. Et surtout la première pour La Pulga, qui lui conforterait un peu plus sa place de numéro un de tous les temps.