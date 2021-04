FC Barcelone, mercato : Ousmane Dembélé a déjà un prix et un sacré prétendant

La suite après cette publicité

Il est clairement dans son meilleur moment depuis son arrivée à Barcelone il y a presque quatre ans maintenant, mais paradoxalement, il n'a jamais été aussi proche de quitter la Catalogne. Depuis quelques jours déjà, les médias catalans expliquent que la prolongation du contrat du Français, qui expire en 2022, n'avance pas vraiment. L'entourage du joueur ne répond pas vraiment aux offres catalanes, et en interne, on soupçonne qu'il joue la montre pour pouvoir partir gratuitement en 2022. Ou du moins être en position de force pour les négociations concernant son salaire.

Et comme l'explique Sport ce week-end, les dirigeants du FC Barcelone ne veulent pas être pris de court, et ont pris une décision : mettre l'ancien du Borussia Dortmund en vente afin d'éviter tout possible départ gratuit dans un peu plus d'un an. Selon le média, les Barcelonais espèrent tirer un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros pour leur joueur à un an de la fin de son bail blaugrana.

La Juventus rode

Reste tout de même à voir si tout cela n'est qu'un traditionnel jeu de bluff et de négociation d'une partie comme de l'autre, mais le média catalan rajoute un autre détail assez intéressant : l'entourage du joueur discuterait déjà avec la Juventus en vue d'une arrivée pour 2022, quand il sera libre. Un coup auquel les Piémontais nous ont déjà habitués, et la Vieille Dame serait prête à attendre un an pour qu'il débarque à Turin.

On attend également de savoir ce que pense Ronald Koeman de tout ça, lui qui n'a pas hésité à faire confiance au joueur formé au Stade Rennais, l'alignant même en pointe aux côtés de Messi asse régulièrement. Un accord entre le récent vainqueur de la Copa del Rey et le Tricolore peut toujours être trouvé bien entendu, mais le chrono défile...