Belgique - Canada : De Bruyne ne comprend pas pourquoi il a été élu homme du match

Ce mercredi, la Belgique a obtenu une précieuse victoire face au Canada lors de son entrée en lice dans ce Mondial 2022. Mais la performances des Diables Rouges a tout de même été très décevante tout comme celle de Kevin De Bruyne. La star de Manchester City n'a pas brillé du tout mais à contre toute attente reçu le trophée d'homme du match au coup de sifflet final.

Une récompense étonnante que lui même ne comprend pas. «Je n'ai pas bien joué, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu cette distinction, c'est peut-être parce que mon nom est connu. On n'a tous pas bien joué en tant qu'équipe, notamment en première période. On n'a pas trouvé de solutions face à leur pressing, puis en seconde mi-temps on a réussi à trouver des espaces. Mais globalement, je trouve donc qu'on n'a pas bien joué aujourd'hui (mercredi), moi compris, mais on a trouvé un moyen de gagner, c'est comme ça. Respect au Canada plutôt», a-t-il lancé en après-match.