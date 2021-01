Tottenham : Danny Ings dans le viseur pour cet été ?

Si Southampton réalise en ce moment un exercice 2020/2021 aussi remarquable, c’est en partie grâce à Danny Ings. Le buteur anglais a disputé cette saison 13 rencontres de Premier League, et a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives. L’ancien joueur de Liverpool avait déjà été étincelant la saison dernière avec les Saints en concluant l’exercice précédent avec 22 réalisations en championnat.

La suite après cette publicité

Selon les informations d’Eurosport, l’international anglais de 28 ans souhaiterait rejoindre un club plus huppé cet été, et le Tottenham de José Mourinho suivrait de près la situation du joueur. Le club londonien avait déjà approché le joueur l’été dernier, mais il avait préféré rester à Southampton et les Spurs avaient donc recruté le buteur de Benfica et ancien monégasque Carlos Vinicius. Ça devrait donc bouger pour Danny Ings l’été prochain.